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НАКЛЕЙКИ И ЭТИКЕТКИ
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
500 шт. (4+0) — 550 руб.,
500 шт. (4+4) — 600 руб.,
1000 шт. (4+0)— 1200 руб.,
1000 шт. (4+4)— 1700 руб.
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Наши услуги
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Дизайн
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Доставка продукции по Уфе
Доставка продукции по Уфе
Оперативная цифровая печать на оборудовании фирмы Xerox
Оперативная цифровая печать на оборудовании фирмы Xerox
Профессиональные дизайнеры
Профессиональные дизайнеры
Конкурентные цены
Конкурентные цены
Удобное расположение
Удобное расположение
Онлайн-заявка
Онлайн-заявка
Короткие сроки изготовления печатной продукции
Короткие сроки изготовления печатной продукции
О компании
  • оперативная цифровая печать на профессиональном оборудовании Xerox;
  • интерьерная печать с контурной резкой наклеек, цифровая печать наклеек с резкой;
  • печать визиток и буклетов, ризография, брошюр и книг, пробный тираж бесплатно;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту и постоянным клиентам постоянно хорошие цены;
  • конкурентные цены за счет профессиональной работы сотрудников и своего парка оборудования;
  • удобное расположение оперативной полиграфии в Уфе. район «Театр Кукол»
  • онлайн-заявка. Наши клиенты могут оставить заявку в любое время суток, посетив наш сайт. Менеджеры типографии свяжутся с вами и предоставят профессиональную консультацию.
  • доставка продукции по Уфе.

Мы разработаем также и  фирменный стиль компании, брендбук и логотип новой фирмы, изготовим  бланки строгой отчетности и брошюры, этикетки, наклейки и это не весь перечень продукции из ассортимента, который постоянно расширяется. В зависимости от тиража продукции мы всегда рекомендуем тот способ печати, который будет самым оптимальным при изготовлении вашего заказа.

Наша оперативная полиграфия в Уфе готова качественно и в срок выполнить Ваш заказ, также предоставить тестовую (пробную) печать бесплатно.

Мы всегда рады видеть своих постоянных и новых клиентов в нашей типографии.

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Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
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